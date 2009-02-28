У Донецьку накрили конвертаційний центр з оборотом у 50 мільйонів

У Донецьку співробітники обласного управління податкової міліції викрили конвертаційний центр з оборотом у 50 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у штабі управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, діяльність центру була спрямована на надання суб`єктам господарювання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, а також конвертації безготівкових коштів у готівку і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організаторами злочинного угруповання виявилися два 40-річні жителі м. Донецька, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. До складу угруповання входило близько десяти активних членів – бухгалтерів, водіїв-кур`єрів, охоронців.

Податківці встановили, що в незаконній діяльності керівники конвертаційного центру використовували чотири законспіровані офісні приміщення в м. Донецьку. Всі офіси були обладнані камерами відеоспостереження, охоронними системами, а вхідні двері – сучасними електронними замками з використанням чіп-карток.

Для проведення незаконних фінансових операцій члени угруповання використовували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності і поточні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах області. Загальний оборот коштів за цими рахунками склав понад 50 мільйонів гривень.

Крім того, організатори конвертаційного центру незаконно одержували на поточні рахунки вказаних підприємств грошові кошти за безтоварні операції. Після переведення безготівкових коштів у готівку ці кошти використовувалися для закупівлі товарно-матеріальних цінностей. За проведення незаконних операцій з переведення безготівкових грошових коштів у готівку "конвертатори" одержували 4-5 % від сум угод.

Встановлено, що послугами злочинного угруповання систематично або час від часу користувалися керівники понад 20 підприємств.

Під час обшуків податківці вилучили з офісних приміщень 150 тис. грн. готівкою, оргтехніку на загальну суму 40 тис. грн., печатку і штампи чотирьох фіктивних підприємств. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки, на яких знаходилося на той час майже 300 тис. грн.

Стосовно керівників злочинного угруповання порушено кримінальну справу. Вирішується питання про притягнення до відповідальності керівників підприємств, які користувалися послугами конвертаційного центру. Слідство триває.