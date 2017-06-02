Труханов розповів, з яким розмахом в Одесі відсвяткували міжнародний День захисту дітей

1 червня центр Одеси був відданий дітям і перетворився на один великий інтерактивний майданчик. Фотозоны, флешмоби, фестивалі, косплей-шоу та багато інших сюрпризів очікували на одеситів у цей день. Старт святу дав мер Геннадій Труханов.

"Ви талановиті, цілеспрямовані та амбітні. Ви вмієте ставити перед собою цілі та досягати їх. Ви небайдужі до всього, що відбувається в нашому суспільстві. Але головне - вас усіх об'єднує любов до Одеси'", - підкреслив Труханов.

З таким розмахом День захисту дітей в Одесі проходить вперше. І вперше до його створення активно підключилися самі діти.

Так, програма свята включила флешмоб "Мир дітям Одеси" на відреставрованих Потьомкінських сходах. У виконанні 17 дитячих хорових колективів прозвучала "Аве Марія".

А також саме в Одесі був офіційно встановлений новий національний рекорд: тисяча підлітків вишикувалася в цифру 1, що символізує 1 червня - День захисту дітей.

На головній сцені міста перед одеситами виступили фіналісти міських фестивалів та конкурсів, а пізніше до них приєдналися учасники національного вокального шоу "Х-фактор".

Родзинкою програми став молодіжний фестиваль відеоблогерів, на якому хлопці не тільки обговорили новини блогосфери, але і зробили селфи зі своїми кумирами.

"Я дуже радий, що ми співпрацюємо з вами, а не тільки виховуємо. Що сьогодні ви - активні учасники всіх позитивних перетворень в місті та країні. Так тримати і зі святом вас!", - звернувся до дітей з головної сцени мер Одеси Геннадій Труханов.

Ну, а найбільш очікуваною подією вечора став концерт Дмитра Монатіка, що зібрав десятки тисяч одеситів.

Зазначимо, що кліп на хіт "Кружит", який набрав більше 42 мільйонів переглядів, був знятий саме в Одесі.