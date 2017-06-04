Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Кадіївки, який організував сепаратистський "референдум"

Прокуратура Харківської області оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Кадіївки (Стаханова) Юрію Борисову, який в 2014 році організовував у місті "референдум" і допомагав проросійським бойовикам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

"Слідство прокуратури Харківської області провело досудове розслідування стосовно мера Стаханова громадянина Борисова за трьома статтями кримінального кодексу (ст. 110, 258-3, 365). Кримінальне провадження було розслідуване, обвинувальний акт направлений до суду. Судом була визначена підсудність за одним із судів у Донецькій області. У четвер (1 червня – УНІАН) був оголошений виправдувальний вирок", - повідомила Дубовик.

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Вона підкреслила, що прокуратура Харківської області після отримання повного тексту вироку оскаржить його в апеляційній інстанції.

"Як тільки прокуратура Харківської області отримає повний текст рішення, буде подана апеляція. Ми переконані, що зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку", - підкреслили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Борисова було затримано наприкінці липня 2014 року на території Запорізької області.

Правоохоронці встановили, що Борисов співпрацював із представниками колишньої влади, а також із деякими народними депутатами від Партії регіонів. За їхньої підтримки чиновник протягом квітня-травня 2014 організував і забезпечив проведення у Стаханові незаконного «референдуму», який відбувся 11 травня. На «референдум» було винесено питання про відділення Луганської області від України.

Сьогодні стало відомо, що суд виправдав Борисова.