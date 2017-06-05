На Житомирщині прикордонники зупинили росіянина за кермом машини з порушеннями
Автомобіль передали в Національну поліцію в Житомирській області.
Житоимрські прикордонники виявили автівку з порушеннями, якою керував росіянин.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.
Як зазначається у повідомленні, с ьогодні, 5 червня, в пункт пропуску «Виступовичі» прибув автомобіль «Кіа» російської реєстрації під керуванням громадянина Російської Федерації.
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Під час проведення усіх необхідних процедур оформлення та перевірки прикордонники Житомирського загону виявили невідповідність номеру кузова вказаного автомобіля. Наразі автівку передано до Національної поліції в Житомирській області.
Також про цей факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, проводиться перевірка.
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