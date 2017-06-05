На Житомирщині прикордонники зупинили росіянина за кермом машини з порушеннями

Житоимрські прикордонники виявили автівку з порушеннями, якою керував росіянин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

Як зазначається у повідомленні, с ьогодні, 5 червня, в пункт пропуску «Виступовичі» прибув автомобіль «Кіа» російської реєстрації під керуванням громадянина Російської Федерації.

Читайте такожНа Житомирщині прикордонники виявили у росіянина понад 230 старовинних монет

Під час проведення усіх необхідних процедур оформлення та перевірки прикордонники Житомирського загону виявили невідповідність номеру кузова вказаного автомобіля. Наразі автівку передано до Національної поліції в Житомирській області.

Також про цей факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі рятувальники витягли з води чоловіка, який вилетів на скутері з дамби.