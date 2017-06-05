На Житомирщині прикордонники зупинили росіянина за кермом машини з порушеннями

12:01, 05 червня 2017
Суспільство
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Автомобіль передали в Національну поліцію в Житомирській області.

Правоохоронці проводять перевірку / фото УНІАН

Житоимрські прикордонники виявили автівку з порушеннями, якою керував росіянин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник  прес-служби  Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

Як зазначається у повідомленні, с ьогодні, 5 червня,  в пункт пропуску «Виступовичі» прибув автомобіль «Кіа» російської реєстрації під керуванням громадянина Російської Федерації.

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Під час проведення усіх необхідних процедур оформлення та перевірки прикордонники Житомирського загону виявили невідповідність номеру кузова вказаного автомобіля. Наразі автівку передано до Національної поліції в Житомирській області.

Також про цей  факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції,  проводиться перевірка. 

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі рятувальники витягли з води чоловіка, який вилетів на скутері з дамби.

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Теги: #житомирські прикордонники