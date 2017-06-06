У "ДНР" власників магазинів змушують крутити радянську музику і розвішувати прапори "республіки" – ІС

На окупованій частині Донецької області місцева влада примушує підприємців проводити пропагандистську діяльність у своїх магазинах.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», «в рамках пропагандистських заходів, спрямованих на популяризацію «ДНР», окупаційна влада змушує власників магазинів та інших представників малого бізнесу (м. Донецьк, Макіївка, Горлівка, Ясинувата, Шахтарськ, Харцизьк та ін.) активно використовувати прапори та іншу символіку «ДНР».

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Крім того, в магазинах потрібно включати музичні композиції часів СРСР, існує затверджений список дозволених до відтворення композицій.

«У разі ігнорування цих вимог накладаються штрафні санкції», – зазначили в ІС.