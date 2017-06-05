На Одещині двоє іноземців намагалися ввезти в Україну заборонені комуністичні банери

В Одеській області правоохоронці сьогодні припинили спробу ввезення в Україну предметів, що містять заборонену комуністичну символіку.

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в Одеській області, в пункті пропуску «Платонове» на українсько-молдавському кордоні під час проведення необхідних процедур контролю, правоохоронці виявили банери із забороненою символікою, які намагалися ввезти в Україну на власному автомобілі двоє іноземців.

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«Предмети з символікою вилучено, а порушникам відмовлено у перетині державного кордону України відповідно до норм Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», - йдеться в повідомленні.