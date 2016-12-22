У Харкові суд знову продовжив арешт для антимайданівця "Топаза"

Суд продовжив арешт для антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько «Топаз», який брав участь у захопленні харківської ОДА, передає «kh.depo».

Відповідне рішення виніс Київський районний суд Харкова сьогодні, 21 грудня.

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Міра запобіжного заходу у вигляді арешту продовжена на 60 діб.

Наступне засідання у справі призначене на 27 січня на 14:00.

Як повідомляв УНІАН, Ігнат Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 року будівлі Харківської ОДА.

29 березня 2014 року суд обрав йому міру запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов’язання.

3 жовтня до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського. Він не був затриманий, судові засідання не відбувались він не з’являся в органи слідства. 6 листопада суд дав дозвіл на затримання Кромського та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу.

17 грудня з’явилася інформація про його затримання на кордоні при спробі втечі до Росії. 21 січня 2015 р. Київський районний суд Харкова повернув до прокуратури обвинувальний акт у справі Кромського оскільки прокуратура не виконала ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами справи.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.