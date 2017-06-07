У Києві загорілася будівля Вищого адміністративного суду України

13:37, 07 червня 2017
Суспільство
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Суд тимчасово припиняє роботу, а працівників та відвідувачів евакуюють.

ВАСУ

У Києві загорілася будівля Вищого адміністративного суду України, яка знаходиться на вул. Московська, 8. В даний час відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

«Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів», - йдеться в повідомленні.

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Теги: #пожежа в Вищому адмінсуді