У Києві загорілася будівля Вищого адміністративного суду України
13:37, 07 червня 2017Суспільство
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Суд тимчасово припиняє роботу, а працівників та відвідувачів евакуюють.
Співробітників ВАСУ евакуюють / zib.com.ua
У Києві загорілася будівля Вищого адміністративного суду України, яка знаходиться на вул. Московська, 8. В даний час відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.
«Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів», - йдеться в повідомленні.
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