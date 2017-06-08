"Генерал" з Києва: до Ростова прибув колишній український лайнер
6 червня теплохід почав рух через Керченську протоку, взявши курс на Ростов-на-Дону.
Лайнер "Генерал Ватутін", який вийшов з Києва, прибув до порту Ростова-на-Дону, де пройде митний контроль.
Продавати тури на рейси нового лайнера буде круїзна компанія "Інфофлот", передає РИА Новости.
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Зазначається, що теплохід був придбаний сейшельською компанією Skypoint. Керувати теплоходом у Росії ця компанія буде через свою "дочку" (російську юридичну особу), з якою й буде ексклюзивно співпрацювати "Інфофлот".
Раніше повідомлялося, що український круїзний лайнер "Генерал Ватутін" взяв курс на Ростов-на-Дону.
У прес-службі Адміністрації морських портів України підтвердили, що пасажирське судно "Генерал Ватутін" не планувало візит в порт Одеса.
Також повідомлялося, що український теплохід типу річка-море "Генерал Ватутін" був вивезений в молдавський порт Джурджулешти і проданий.