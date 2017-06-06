"Втеча" українського лайнера: в круїзній компанії заявили, що теплохід їм не належить

Круїзна компанія «Червона рута» заявляє, що теплохід «Генерал Ватутін», який, за повідомленнями ЗМІ, відхилився від курсу і розпочав рух до російського Ростову-на-Дону, не належить їй з 2013 року. Про це УНІАН повідомили в компанії.

«З 2013 року ми не маємо ніякого відношення до цього теплоходу. Тому підтвердити, спростувати або якось прокоментувати інформацію я не можу», - сказав представник круїзної компанії.

При цьому він додав, що сайт компанії з 2012 року не оновлювався. Разом з тим, на сайті наведено інформацію, що судно належить компанії.

«Сайт з 2012 року не оновлювався. П'ять років ним ніхто не займався», - додав співрозмовник агентства.

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Також він зазначив, що йому не відомо, кому зараз належить теплохід. За його словами, компанія «Червона рута» намагається самостійно розібратися з ситуацією.

На сайті компанії йдеться, що круїзний чотирипалубний теплохід «Генерал Ватутін» курсує по Дніпру і Чорному морю. Судно з комфортом розміщує до 280 пасажирів у 154 гостьових номерах. Гостям теплохода пропонується вибір із стандартних і покращених номерів.

На кораблі є два ресторани, два бари, читальний зал, сауна, салон краси і сувенірний кіоск. Простора палуба дозволяє гостям приймати сонячні ванни і насолоджуватися краєвидами по шляху проходження судна. Інтер'єр теплохода оформлено у класичному стилі.

Як повідомлялося раніше, український круїзний лайнер «Генерал Ватутін» річка-море відмовився від заходу до Одеси і взяв курс на Ростов-на-Дону. Вчора о 5 годині ранку теплохід вийшов з Вілкова і взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованої Росією півострова, а сьогодні вранці відновив рух.