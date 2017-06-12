Запуск дорожньої поліції в Україні: обіцяють обійтись без "засідок у кущах"

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький запевнив, що дорожня патрульна поліція не влаштовуватиме засідок у кущах. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Читайте такожДорожня поліція реагуватиме не лише на порушення безпеки дорожнього руху - Нацполіція"Горезвісних засідок у кущах не буде. Патрульні екіпажі знаходяться у режимі патрулювання", - наголосив Білошицький.

Він зазначив, що дорожня патрульна поліція реагуватиме на всі порушення у межах своїх повноважень, які передбачені законом.

За його словами, підрозділи дорожньої патрульної поліції забезпечені жезлом, який у народі називають "льодяник". Також, додав Білошицький, обговорюється питання про запровадження "сліпих перевірок".

"Сліпі перевірки" – той момент, який ми зараз обговорюємо. Тобто на даний момент таких "сліпих перевірок" немає. Для того, щоб здійснювати ці "сліпі перевірки", необхідні відповідні законодавчі зміни, які є дуже необхідними. Тому що за 5 місяців цього року патрульними поліцейськими вже було складено понад 20 тисяч протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. І фактично ми бачимо, що, навіть попри підвищення відповідальності, яке відбулось минулого літа, зростає фіксація даного виду правопорушення. Це свідчить про те, що певна кількість водіїв не відчуває невідворотність покарання, а відчуває можливість уникнення відповідальності… Тому "сліпі перевірки" та пункти контролю тверезості – те, що використовується у багатьох закордонних країнах, – є необхідними", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні в Україні запрацювали перші патрулі дорожньої патрульної поліції.