У Нацполіції розповіли, як дорожня поліція буде боротись із порушниками правил дорожнього руху

Дорожня поліція, запуск якої запланований на сьогодні, буде боротися з найбільш поширеними порушеннями правил дорожнього руху. Про це повідомив заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише "112 Україна".

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"У майбутньому планується обладнати автомобілі сучасними камерами вимірювання швидкості, не плутати з автофіксацією. За результатами цього вимірювання буде здійснено зупинку транспортного засобу та притягнення до відповідальності на місці, а пізніше - за повідомленнями. Зараз поліцейські будуть реагувати на всі порушення безпеки і притягувати до відповідальності в межах тих повноважень, які у них є", - сказав він.

В Україні з 12 червня запускають перші патрулі дорожньої патрульної поліції.