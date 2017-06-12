У Харкові активісти провели акцію протесту біля генконсульства РФ (фото)

У Харкові близько 50 активістів провели акцію протесту до Дня Росії під стінами Генерального консульства РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході, що пройшов біля будівлі Генконсульства на вулиці Максиміліанівській, взяли участь активісти партії «Національного корпусу» та громадської організації «Східний корпус».

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Учасники акції розклеїли на дошці оголошень біля Генконсульства портрети ліквідованих і полонених на Донбасі російських військових, котрі воюють на стороні бойовиків «ДНР» та «ЛНР», а також облили червоною фарбою символічне зображення географічної карти України в тих місцях, де триває окупація й продовжується війна.

Представник організації «Східний корпус» у Харкові Антон Цебро наголосив, що акція призначення для того, щоб показати сепаратистам і проросійським активістам, що Харків був і залишається українським містом.

«Три роки тому свято Росії святкувалося ще в Криму. І зараз ми там маємо більше 20 тисяч озброєних людей з купою техніки, вертольотів і всього іншого. Сьогодні свято Росії, День Росії, буде святкуватися на Донбасі. І ви всі прекрасно знаєте, що ми там маємо. Ще три роки тому ми почали боротися за те, щоб Харків залишився українським, і ми його відстояли. Сьогодні ми тут для того, щоб показати всім проросійським силам і сепаратистські налаштованим людям, що Харків був і залишається українським», - підкреслив Цебро.

До учасників акції ніхто із дипломатичної установи не вийшов. Будівлю Генконсульства Росії в Харкові охороняли більше 100 працівників поліції та Національної гвардії України. Рух транспорту вулицею Максиміліанівською не перекривався.