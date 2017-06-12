Українці почали активніше їздити до Туреччини: найчастіше обирають Анталію, Стамбул та курорти Мугли – посольство

Потік українських туристів до Туреччини зріс, найпопулярнішими є міста Анталія, Стамбул та курорти Мугли. Про це УНІАН повідомили в Офісі з питань культури та інформації Посольства Туреччини.

Читайте такожВ аеропорту Брюсселя для "безвізових" українців відкрили 4 вікна: не задали жодного запитання«Український туристичний потік до Туреччини стабільно збільшується. У період січень-квітень 2017 року країну відвідало 158 944 українців, що на 11,39% більше у порівнянні з 4-х місячним періодом 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Перше місце рейтингу топ-10 турпотоку, відповідно до інформації посольства, посіла Грузія - 639 493 туристів, друге місце за Іраном - 614 566, за Німеччиною третє місце - 568 565 туристів. Далі рейтинг виглядає наступним чином: Болгарія - 472 784 туристів, Росія - 319 904, Англія - 208 413, Азербайджан - 187 013, Ірак - 178 190, Україна - 158 944, Греція - 156 749 туристів.

Згідно з даними амбасади, найбільш популярними серед громадян України традиційно залишаються Анталія, Стамбул та курорти Мугли: Фетхіє, Даламан, Бодрум та Мармарис. За статистикою, у період з січня по травень 2017 року Анталію відвідало 136 399 українців, що на 53 % більше, ніж у 2016 році. Таким чином, Україна посіла третє місце серед країн, які віддали перевагу Анталії за перші 5 місяців поточного року.

У Стамбулі в 2017 році за період січень-квітень побували 95 514 українських туристів, що на 3,1% менше, ніж у 2016 році; а в Муглі – 1 165 українців з приростом в 66,43%.

У посольстві також зазначили, що беручи до уваги, що 1 червня набула чинності угода про взаємні поїздки громадян України та Турецької Республіки за внутрішніми паспортами (ID-картками), можна прогнозувати, що кількість українців, які відвідають Туреччину до кінця 2017 року, перевищить показники минулого року.