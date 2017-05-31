Угода з Туреччиною щодо взаємних поїздок за ID-картками завтра набуде чинності

Завтра, 1 червня, набуде чинності угода про взаємні поїздки громадян України та Турецької Республіки за внутрішніми паспортами (ID-картками). Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Twitter.

"Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з України та навзаєм", - написав Сибіга.

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Як повідомляв УНІАН, відповідно до положень цієї угоди, громадяни України та громадяни Туреччини, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше українські дипломати наголосили, що перевагами цієї угоди громадяни України зможуть скористатися після завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.