У поліції не можуть назвати прізвище особи, яка вчинила вбивство Шеремета

Голова Національної поліції Сергій Князєв не може повідомити нових подробиць у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це Князєв сказав на прес-конференції. "Подробиць, які можна було донести до суспільства, тобто назвати прізвище особи, яка вчинила це правопорушення, я донести не можу поки що. А розслідування іде, і активна фаза не припиняється", - сказав він.

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Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року у поліції заявили, що в рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялося, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.