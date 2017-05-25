Грицак заявив, що СБУ не спотворювала жодних доказів у справі Шеремета

У Службі безпеки України заявили, що не спотворювали жодних доказів, у тому числі відеозаписів, у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та передали їх поліції у тому стані, в якому вони були.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив голова СБУ Василь Грицак.

“Ми мали зустрічі як з громадськими активістами, так і з керівництвом Національної поліції і Генеральної прокуратури. На цій зустрічі були присутні троє журналістів, перший заступник генерального прокурора і керівник Національної поліції. На пряме запитання, чи щось було не так, чи ми передавали хоч один матеріал із спотвореннями, виправленнями, голова Нацполіції Сергій Князєв в моїй присутності заявив: “Ні, ви передали все добре”, - сказав Грицак.

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За його словами, Служба безпеки вилучала за конкретним дорученням слідчого 4 жорстких диски тільки за однією адресою, і ці диски 27 липня минулого року були передані Національній поліції без жодних втручань до них. “Тому про які помилки (йшлося), будь ласка запитайте у генерального прокурора. До нас ніяких звернень з цього приводу не надходило”, - зазначив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 травня, під час виступу у Верховній Раді генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав помилкою в розслідуванні справи про вбивство Шеремета невилучення записів однієї з камер зовнішнього спостереження, які пізніше потрапили до журналістів.

"У справі було допущено помилку - було вилучено 201 камеру спостереження, а одна камера не була вилучена, і завдяки журналістам це стало відомо", - сказав Луценко.

Раніше голова Національної поліції України Сергій Князєв в інтерв'ю "Фокусу" не виключив, що в ході слідства могли бути допущені серйозні помилки – враховуючи, що злочин досі не розкрито. "З 10 листопада минулого року я несу відповідальність за цю справу, але не хочу спекулювати на ній, тому що люди від мене, як від керівника, очікують позитивного меседжа. Прошу вибачення, але слідство поки не вийшло на фінішну пряму", - заявив Князєв.

*** Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року у поліції заявили, що в рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялося, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.