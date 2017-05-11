Що чекає на "ЛДНР": ЗМІ розповіли про життя в невизнаному Придністров'ї

Конфлікт у Придністров'ї залишається невирішеним, а невизначену долю політологи і експерти пророкують вже і проросійським частинам Донбасу, пише "Новое время".

25 років тому в Молдові відбулися перші бойові дії, що стали початком відділення "Придністровської Молдовської Республіки (ПМР) від Молдови.

Читайте такожКонституційний суд Молдови визнав незаконним перебування російських солдатів у Придністров'ї

Протиріччя між Молдовою, яка тяжіє до Румунії, і проросійським населенням Придністров'я ще в 1992 році вилилися в збройний конфлікт, який забрав близько 1 тис. життів. У цьому протистоянні Росія стала на бік Придністров'я. А в 2006-му жителі "ПМР" практично одноголосно на референдумі проголосували за приєднання до РФ. Однак кроку у відповідь від Москви не було, хоча сьогодні на території Придністров'я продовжує перебувати російський військовий контингент, а підприємства невизнаної республіки безкоштовно дотуються російським газом.

Чинний президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський, якого місцеві жителі вважають досить ліберальним у порівнянні з попередниками, на мітингу на честь подій 1992 року згадує про переговори щодо статусу "ПМР", які затягнулися. "Придністров'я завжди прагне до добросусідства і з Молдовою, і з Україною. Тому я, як президент, ніколи не ухиляюся від переговорів у будь-якому форматі — і з президентом Молдови, і на будь-яких майданчиках всіляких форматів", - заявляв Красносельський.

Самі ж мешканці Придністров'я, які втомилися від політики і пристосувалися до невизнаності, говорять про Донбас хоч і з співчуттям, але досить обережно. Пряме питання про те, чий бік придністровці займають у військовому конфлікті на сході України, зазвичай викликає сум'яття.

Придністровцям складно коментувати конфлікт на Донбасі, адже вони залежать і від Росії, і від України. При цьому вони відзначають, що жителям Донбасу легше через спільний кордон із Росією. Також існує думка, що Донбасу необхідно миритися з Україною. "Це дивна війна, не потрібна нікому", - каже один із жителів Придністров'я, 30-річний Денис.

Читайте також"Додон — слуга Путіна": президента Молдови "тепло" зустріли у Кишиневі (відео)

“Росія дотує Придністров'я газом. За нього платять побутові споживачі і підприємства, і таким чином наповнюється бюджет. А Україна — наш єдиний шлях сполучення. Придністров'я межує з Молдовою, яка вважається недружньою, і з Україною. Якщо українці закриють пункти пропуску на кордоні нашої, ми опинимося в блокаді", - говорить тираспольська журналістка Олена, яка попросила не називати своє прізвище.

Відносини "ПМР" з офіційним Києвом вже загострила ситуація на ринку електроенергії. З 1 квітня українці почали постачати електроенергію в Молдову, хоча всі роки до цього подібним займалася Придністровська ТЕС, і отримані кошти були значною статтею доходів бюджету невизнаної республіки.

Тим не менш більшість продуктів і речей сьогодні йдуть у Придністров'я з України. У Тирасполі працює український супермаркет мережі "Фуршет" та кафе Мafia. А з Придністров'я на одеські ринки щопівгодини відправляються маршрутки, які місцеві охрестили "продуктовими турами".

Придністровські паспорти не визнані ніде в світі, тому люди шукають обхідні схеми, оформляють по п'ять паспортів. Найпопулярніші - українські, російські і молдовські. Але є ті, у кого на руках ще й паспорти Румунії та Болгарії. Документи з тризубом або двоглавим орлом на обкладинці допомагають молоді з "ПМР" вступати потім у ВНЗ і влаштовуватися на роботу. А паспорти Молдови і Румунії відкривають безвізову дорогу в Євросоюз.

Середня зарплата в Придністров'ї дорівнює $200 — на такі гроші не розгуляєшся. Тому ціни у сфері послуг в Придністров'ї, орієнтовані в основному на туристів, що їдуть сюди потішити ностальгію за радянським минулим. Але точної статистики, скільки іноземців відвідують Придністров'я немає.

У кафе і магазинах, де немає касових апаратів, можна домовитися з продавцями і офіціантами про оплату рахунку і в гривнях, і в російських рублях. Найбільш небажаною валютою в "ПМР" залишається місцева, "державна".

Читайте такожВійська РФ в Придністров'ї в будь-який час можуть бути використані для атаки на Україну – Порошенко

"Зайдіть у будь-обмінник — валюти немає. Криза тягнеться більше року. Багато людей чергують біля обмінників, щоб дочекатися, поки хтось здасть валюту", — каже журналістка Олена. Такий інтерес пояснюється — без доларів або євро нікуди не їдеш. "Тому "ДНР" ще пощастило, що там ходять російські рублі", — іронізує вона.

Журналістка Олена впевнена: за охайним, спокійним і провінційно-радянським фасадом Придністров'я приховані серйозні проблеми — ізольованість і низькі зарплати. Мовляв, 52% населення "ПМР" — це пенсіонери: вони вірять у Росію, хочуть жити в радянській республіці. Але інші втомилися від невизначеності. "Відсутність статусу провокує молодь на від'їзд. Найкращі та найактивніші виїжджають, йде якесь виродження. Я боюся, що таке ж чекає і Донбас", — каже Олена.

Повну версію статті "Привид народної республіки" читайте у свіжому номері журналу "Новий час".