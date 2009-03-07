Харківщина отримала ще й проблеми з теплом та водою

У Харківській області внаслідок поривів на лініях електромереж станом на 9.00 7 березня виникли проблеми з надання комунальних послуг з теплопостачання та водопостачання у Харківському районі та селі Серпневе Валківського району.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ОДА Андрія БЕСАРАБА.

Без опалення залишилися 24 житлових будинки, школа, дитсадок у селі Покотилівка, школи у селах Лук`янці та Борисівка, школа, дитсадок, обласна психлікарня у селі Стрілече.

У селі Серпневе не працює котельня, без опалення залишається одна школа. Крім того, було зупинене централізоване водопостачання в Покотилівці.

За уточненою інформацією, управління паливно-енергетичного комплексу ОДА, у зв`язку з різким погіршенням погодних умов сьогодні вночі (сильне обмерзання ліній електропередач) сталися численні обриви дротів і масове відключення споживачів від електропостачання.

До ранку 7 березня по області було відключено 16 ліній електропередач, 232 електричні підстанції, а також повністю або частково знеструмлено 35 населених пунктів. В результаті негоди найбільше постраждали Зміївський, Богодухівський, Золочівський, Шевченківський, Дергачівський та Харківський райони області.

На середину дня практично всі відновлювальні роботи, що проводяться силами «Харківобленерго» (41 аварійна бригада) було завершено. На цей час електропостачання Харківської області проводиться в штатному режимі.