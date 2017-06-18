Марш за права ЛГБТ у Києві: націоналісти заблокували центр столиці

Активісти кількох націоналістичних організацій заблокували центральні вулиці Києва, щоб не допустити проведення Маршу Рівності в столиці. Про це написав керівник прес-служби "Правого сектора" Артем Скоропадський у Facebook.

"Націоналісти з багатьох організацій, заблокували парк Шевченка, Володимирську вулицю і Будинок вчителя, щоб не допустити проведення гей-параду в Києві", - повідомив він.

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Раніше невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, учасникам погрожують розправою.

Як повідомляв УНІАН, націоналістичні сили не вважають проведення маршу ЛГБТ-спільноти захистом прав людей і спробують його заблокувати. При цьому обіцяють не нападати на учасників "КиївПрайду".