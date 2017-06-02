Голова Житомирської ОДА Гундич та міністр освіти Гриневич обговорили питання інвестицій в освіту

Сьогодні, 2 червня, у рамках візиту до Житомирської області, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила з керівництвом Житомирської області питання інвестицій в освіту.

Як повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, зокрема, озвучувалося, що з 34 об’єктів розвитку Житомирщини, які подані на співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку, 18 – стосуються об’єктів освіти.

«На Житомирщині тривають капітальні ремонти, будівництво об’єктів, які пов’язані зі сферою освіти. З 34 об’єктів, які подані на співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку, 18 стосуються саме об’єктів освіти», – розповіла Гриневич.

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За її словами, важливо інвестувати в опорні школи на сільських територіях, де учні старших класів зможуть отримувати якіснішу освіту.

Голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич також наголосив, що освітній простір у Житомирській області має реформуватися комплексно.

«Якщо створювати опорні школи, то з підвезенням дітей сучасними шкільними автобусами, якщо оновлювати підходи, то з урахуванням вимог інклюзивної освіти, якщо ремонтувати приміщення, то за програмою НУШ («Нова українська школа» - УНІАН), аби дітям було цікаво відвідувати школу», - підкреслив він.

За словами Ігоря Гундича, 29 шкіл області – опорні, 12 закладів визначено для створення освітнього простору за програмою НУШ, на 18 закладів будуть залучатися кошти ДФРР, до 22 шкільних автобусів цьогоріч буде додано ще як мінімум 12.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 червня, міністр освіти і науки України Гриневич також відвідала Коростишівську гуманітарну гімназію №5 та привітала Житомирський національний агроекологічний університет з 95-річчям.