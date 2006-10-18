Чому Київ не вмикає опалення

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що київські квартири не опалюються через відсутність газу, який місту досі офіційно не надано, незважаючи на відсутність заборгованості.

Як повідомляє “5 канал”, А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що у міста немає боргів перед «Нафтогазом України», більше того, Київ зробив передплату на 28 мільйонів гривень. У бюджеті достатньо грошей на газ на всю зиму. Однак блакитного палива офіційно місту досі не давали. Керівництво столиці припускає, що його просто немає.

Медустанови та освітні заклади опалюються за рахунок газу нелегального. Так би мовити «за дзвінком», - каже А.ГОЛУБЧЕНКО. І навіть першочергові об`єкти підключені не стовідсотково.

Досі мерзнуть шість лікувальних установ, 45 шкіл і 10 дитсадочків. Здебільшого через власну недбалість – не подали вчасно заявки. Деякі дитсадки не підключили, тому що до них опалення надходить через житлові будинки.

Перший ліміт газу столиці обіцяють сьогодні увечері, зі свого боку міська влада обіцяє зігріти усіх киян уже до наступної суботи, зазначає телеканал. За твердженням чиновників, температура батарей в столичних квартирах буде навіть більшою, ніж торік, у середньому на десять градусів на вході.