Луценко заявив, що в регіонах правоохоронці маніпулюють з реєстрами і не ставлять злочинців на облік

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що в регіонах правоохоронці маніпулюють з реєстрами і не ставлять на облік злочинців, а також перекваліфікують тяжкі правопорушення на менш тяжкі. Про це він повідомив сьогодні під час наради в Житомирі, яке транслював телеканал «112 Україна».

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Луценко зазначив, що статистичні дані дають дозвіл для оплесків і святкувань».

«На жаль, я багато чого в житті бачив з багатьох точок зору правоохоронної діяльності, щоб повірити в цю суху статистику і запропонувати зараз нагородити відповідні підрозділи. Під час виїздів працівників ГПУ в регіони була встановлена у всіх без винятку регіонах негативна сторона цієї картини. Вона зводиться фактично до двох речей. Перша - приховування від обліку очевидних складів злочину, маніпуляція з датами в реєстрах, перекваліфікація тяжких на менш тяжкі правопорушення і просто тяганина або просто бездіяльність слідства. І другий чинник, який мене турбує не менше - створення величезної показової активності тільки для того, щоб тиснути на бізнес і витягувати з нього незаконну винагороду», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявляв, що за 5 місяців цього року кількість кримінальних злочинів в Україні зменшилася на 15%.