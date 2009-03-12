Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів

Вперше з 2003 року кількість мільярдерів у списку Forbes зменшилася. Клуб мільярдерів скоротив свої лави на хвилі кризи до 793 з 1125 осіб минулого, найсприятливішого для капіталу року. Клуб найбагатших людей планети залишили 373 особи, проте в списку є і 38 нових імен.

Гаманець середнього мільярдера теж схуд: на 23%, - і тепер в ньому 3 мільярди доларів. Сукупний капітал, яким володіють мільярдери із списку Forbes, скоротився за рік майже удвічі - до 2,4 трильйонів доларів з 4,4.

РІА “Новости”