Нацбанк анонсував спецаукціон на п'ятницю, 13-е

Національний банк України оголосив про проведення в п`ятницю, 13 березня, четвертого спеціального аукціону, на якому реалізовуватимуться долари та євро. Про це йдеться в телеграмі Нацбанку (№13-421/1492-3559 від 12 березня ц.р.), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, валюта продаватиметься з метою задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті. Банки здійснюватимуть купівлю іноземної валюти для забезпечення виконання фізичними особами і підприємцями поточних платежів за кредитними угодами, які підлягають сплаті в березні 2009 року (включаючи прострочену заборгованість).

Мінімальні суми заявок - 50 тис. дол. і 10 тис. євро.

Нацбанк підкреслює, що не допускаються до участі в аукціоні заявки на купівлю іноземної валюти з метою дострокового погашення заборгованості в іноземній валюті, виконання зобов`язань поручителів за кредитними договорами, з метою погашення кредитних траншів, які надаються клієнтам відповідно до договорів про відкриття кредитних ліній.

Як повідомляв УНІАН, із 27 лютого НБУ почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників - фізичних осіб із метою погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими в американській валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Як повідомлялося, на перших трьох спецаукціонах, які відбулися 27 лютого, 4 і 6 березня ц.р. НБУ реалізував банкам 131,46 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол.