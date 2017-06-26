В Умані відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний фонтан (фото, відео)

25 червня в Умані у сквері Тараса Шевченка відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний комплекс фонтанів, повідомляє прес-служба партії «Відродження».

Струмені фонтану б'ють у супроводі музики і світла. Це унікальний комплекс фонтанів на суші та на воді. Основна чаша фонтану на суші з світломузичним шоу і шоу на водному екрані, світлодинамічний плаваючий фонтан на Осташевському ставку і три статичні фонтани зі світлодинамічним підсвіткою, колір якої не повторюється протягом дня.

Чаша головного фонтану – 450 квадратних метрів, водний екран площею майже 200 квадратних метрів.

Висота струменя води плаваючого фонтану на Осташевському ставку становить 19 метрів, а статичних 1,9 метрів.

За оцінками фахівців, уманський світломузичний комплекс фонтанів увійшов у трійку найбільших в Україні.

Свою назву «Перлина кохання» комплекс фонтанів отримав в результаті онлайн-голосування на сторінках соцмереж ініціатора будівництва фонтану в Умані народного депутата України від партії «Відродження» Антона Яценка.

За його словами, за назву «Перлина кохання» проголосували найбільша кількість користувачів, що взяли участь в опитуванні.

«Сподіваємося, що відкриття такого світломузичного комплексу фонтанів дасть серйозний поштовх для розвитку туризму в Умані та Черкаській області взагалі. Якщо сьогодні Софіївський дендропарк щорічно відвідують близько 500 тисяч туристів, то, завдяки комплексу фонтанів, кількість відвідувачів може збільшитися вдвічі – до мільйона. Ми з колегами з партії «Відродження» виступили ініціаторами і майже два роки працювали над будівництвом цього комплексу фонтанів. Виконувати свої обіцянки – повинно бути принципом кожного політика», – підкреслив Антон Яценко.

Планується, що фонтани будуть працювати до кінця листопада – до перших морозів.

У соцмережі Facebook жителі та гості Умані вже пишуть, що в захваті від краси нових фонтанів.