У Раді пропонують повернути чорнобильцям втрачені соціальні гарантії

В першу чергу зміни торкнуться пенсійного забезпечення та медичного обслуговування таких громадян, повідомив перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко, а також додав, що найближчим часом документ буде зареєстрований у парламенті.

Він нагадав, що за період з 1991-го по 2017-й рік система соціального захисту чорнобильців змінювалась більше 50 разів, як наслідок - діюче законодавство не може ефективно підтримувати постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та вимагає глобальної реформи.

Мета ініціативи «Відродження» - повернути чорнобильцям втрачені соціальні гарантії, а також осучаснити законодавство в цій сфері.

«Одна з найбільш важливих норм - це скасувати обмеження максимального розміру пенсії для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Сьогодні вона не може перевищувати 10 тисяч 740 гривень. Також пропонується запровадити мінімальний гарантований розмір пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, переглянути та збільшити інші виплати, на які мають право чорнобильці – це і допомога на оздоровлення, компенсація вартості продуктів харчування, інші пільги», - повідомив перший заступник голови партії «Відродження».

Зміни торкнуться і всіх категорій осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, підкреслив політик.

Він повідомив, що вперше законопроектом буде зафіксовано норму про недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

«Яка буде зафіксована в законодавстві як основна складова державної політики в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Крім того, ми передбачаємо іншу дуже принципову річ, що відповідальність за виконання обов’язку держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи, несуть відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування. Тобто, чітко фіксуємо відповідальність держави, від якої вона, можна сказати, ухиляється впродовж десятиліть. Нажаль, за останні 25 років пільги чорнобильцям, передбачені українським законодавством, жoднoгo рaзу нe фінaнсувaлися у пoвнoму обсязі. Ми пропонуємо це виправити. Можна сказати, що законопроектом «Відродження» буде передбачена найбільш системна реформа законодавства, яке стосується чорнобильців, за останні роки», - наголосив Пилипенко.

Запропоновані зміни торкнутися 1,9 мільйона українців, які за своїм статусом є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З них - понад 108 тис. інвалідів і більше 418 тис. постраждалих дітей.