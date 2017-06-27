Львівщина посіла друге місце за результатами ЗНО

42 випускники Львівщини під час зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році отримали найвищий результат – 200 балів. П’ятеро з них набрали по 400 балів, розповіла під час прес-конференції 27 червня директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Читайте такожНа ЗНО з української мови та літератури всього четверо учасників набрали 200 балів«Львівщина має пишатись своїми випускниками. За кількістю учасників, які отримали 200 балів з предметів, ми посідаємо друге місце в Україні», ― наголосила Лариса Середяк.

Максимальні 200 балів на ЗНО з української мови та літератури набрали лише чотири абітурієнти в Україні. І серед них – випускниця львівської гімназії «Престиж».

За інформацією директора департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомири Мандзій, цьогоріч на Львівщині випустилися 527 золотих медалістів, ще 184 – зі срібними медалями.