Новий мінімальний рівень для здачі ЗНО та 17 тисяч "провалів": стали відомі перші результати іспитів

Абітурієнти в Україні сьогодні, 15 червня, матимуть змогу побачити свої бали ЗНО з української мови та літератури у власних електронних кабінетах, пише ТСН.

Зазначається, що прохідний бал ЗНО з української підвищили порівняно з минулим роком. Цього року, експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила мінімальний рівень для складання ЗНО з української мови та літератури на рівні 24-х балів.

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Українська мова та література є обов'язковими при вступі до будь-якого ВНЗ. Іспит не склали 7,5% абітурієнтів - це трохи більше 17 000 осіб.

Мінімальний рівень при складанні ЗНО також встановили із математики - 11 балів, з іноземних мов - 14.

Доробок абітурієнта електронна система переводитиме в рейтингову шкалу. Основна сесія цьогорічного ЗНО має завершиться вже завтра, 16 червня. Абітурієнти складатимуть іспит з хімії.

Як повідомляв УНІАН раніше, абітурієнти Криму за спрощеною системою можуть вступити цього року до 12 українських вищих навчальних закладів на бюджетне навчання. Зокрема створено 12 освітніх центрів «Крим-Україна», які діятимуть при ВНЗ у містах: Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі. Ця система вступу розрахована, перш за все, для випускників Криму, які не складали ЗНО. Водночас через ці центри можуть вступати цього року й ті, хто отримав документ про повну загальну середню освіту державного зразка, навчаючись на території України екстерном, а також діти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання, але не бачать себе конкурентноспроможними.