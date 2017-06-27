Гройсман заявив, що хакерська атака буде відбита

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що безпрецедентна хакерська атака буде відбита, а зловмисники – виявлені.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

«Безпрецедентна атака, але наші IT-шники роблять свою роботу і захищають критичну інфраструктуру. Важливі системи не постраждали. Атака буде відбита, а зловмисники – виявлені», - заявив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.