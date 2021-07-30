До 18:00 понеділка необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою чи електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника.

У понеділок, 2 серпня, о 18:00 завершиться прийом оригіналів документів закладами вищої освіти від вступників на бакалавра чи наскрізного магістра.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти й науки України.

У відомстві наголосили, що саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника.

"У такому разі надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка ел. поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВперше в історії України: жінка очолила одне з командувань у Збройних силахВ МОН нагадали, що зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня. Вступники, які претендують на переведення, мають подати підтверджуючі документи до 11 серпня.

За даними МОН, за кількістю заяв, які абітурієнти подають на вступ до вишів, лідирують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

До десятки найпопулярніших спеціальностей входить "Середня освіта" та "Інженерія програмного забезпечення".

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Автор: Тамара Отовська