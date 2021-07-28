Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 9 серпня.

Майже 65 тис. українських абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування у вищі навчальні заклади на бюджетну форму навчання.

Як повідомляє Відділ преси та інформації Міністерства освіти і науки , відповідні рекомендації з’явились сьогодні в електронних кабінетах на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Загалом їх отримали 64 тис. 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування). Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Документи для зарахування на бюджет такі вступники мають подати до 18:00 2 серпня.

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

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Не пізніше ніж 19 серпня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, але не пізніше 30 вересня.

Вступна кампанія 2021

За даними МОН, за кількістю заяв, які абітурієнти подають на вступ до вишів, лідирують Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет ім. І Франка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

До десятки найпопулярніших спеціальностей входить "Середня освіта" та "Інженерія програмного забезпечення".

Автор: Вікторія Токарєва