Загибель полковника на Донбасі внаслідок підриву авто: у Житомирі сьогодні день жалоби

У Житомирі сьогодні, 30 червня, в день поховання загиблого внаслідок підриву автомобіля на Донбасі полковника Юрія Возного, оголошено День жалоби.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на всій території міста вивішено Державні прапори України з траурними стрічками. У місті обмежено проведення розважальних заходів.

Також сьогодні на 16 годину запланована церемонія поховання Возного на Смолянському кладовищі у Житомирі.

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"У загиблого залишилися батьки, дружина, троє дітей: дві дівчинки 2004 і 2010 року народження та хлопчик, якому лише 1,5 місяця. На день загибелі Возному було лише 41 рік", - зазначають у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний, повідомили у прес-службі СБУ.

"Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості", - повідомили у силовому відомстві.

Слідство веде Військова прокуратура. У прес-службі також зазначили, що Возний став 23-м співробітником СБУ, який загинув в зоні АТО.