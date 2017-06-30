Введення мовних квот на ТБ не підтримує 24% українців - опитування

Переважна більшість українців - 48% - підтримують встановлення мовних квот на телебаченні, тоді як не підтримують квоти 24%, а для 16% це взагалі байдуже. Про це йдеться у презентованих під час прес-конференції в Києві результатах загальнонаціонального опитування населення України, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Читайте такожРада відмовилася скасувати закон про мовні квоти на ТБЗгідно з результатами дослідження, відповіді на це питання значно різняться в залежності від регіону країни. Так, найбільше підтримують мовні квоти у західному регіоні (77% підтримують, 4% - ні) та у центральному (50% та 23% відповідно). У східному регіоні підтримують введення квот 34%, не підтримують - 33%.

Єдиний регіон, де переважає негативне ставлення до введення мовних квот, - південний. Там підтримують квоти 22%, не підтримують - 41%.

Водночас у південному та східному регіонах значна частина опитаних - 26% у кожному регіоні - відповіли, що сприймають введення мовних квот байдуже.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 9 по 13 червня. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач та фільмів українською мовою та 60% - для місцевих.

Закон набуде чинності 13 жовтня.