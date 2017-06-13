Закон про мовні квоти на телебаченні запрацює 13 жовтня

Закон про мовні квоти на телебаченні набуде чинності 13 жовтня. Сьогодні в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон, що зобов’язує загальнонаціональні канали не менш як 75% мовлення вести українською мовою.

Закон набирає чинності через чотири місяці з дня опублікування.

У прикінцевих та перехідних положеннях закону зазначається, що протягом першого року з дня набрання чинності цим законом програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та/або профінансовані телерадіоорганізацією, а також національний аудіовізуальний продукт зараховуються до частки виконаних державною мовою.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач та фільмів українською мовою та 60% - для місцевих.

6 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.