Порошенко підписав закон про україномовні квоти на ТБ й передав його в Раду

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313).

Відповідна інформація міститься у картці законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 9 червня.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». За законопроект проголосували 269 народних депутатів.

У документі йдеться про обов’язкову квоту у 75% державної мови для загальнонаціональних і регіональних телеканалів, 60% - для місцевих, а також 75% державної мови у програмах новин на телебаченні.