У ДТП під Харковом загинуло 5 людей

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в неділю в передмісті Харкова, загинуло 5 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, о 13:48 легковий автомобіль «Мерседес», що рухався автошляхом Харків – Київ – Довжанський, на 467-му кілометрі траси виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом «Краснокутськ – Харків». Від зіткнення легковик і автобус загорілися.

Всі п’ятеро людей, які перебували в «Мерседесі», загинули. Постраждали 19 пасажирів автобуса, 6 з яких було госпіталізовано.

Особи загиблих, як і причини, з яких водій виїхав на зустрічну смугу, наразі встановлюються