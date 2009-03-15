У ДТП під Харковом загинуло 5 людей
19:53, 15 березня 2009Суспільство
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Від зіткнення легковик і автобус загорілися
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в неділю в передмісті Харкова, загинуло 5 осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, о 13:48 легковий автомобіль «Мерседес», що рухався автошляхом Харків – Київ – Довжанський, на 467-му кілометрі траси виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом «Краснокутськ – Харків». Від зіткнення легковик і автобус загорілися.
Всі п’ятеро людей, які перебували в «Мерседесі», загинули. Постраждали 19 пасажирів автобуса, 6 з яких було госпіталізовано.
Особи загиблих, як і причини, з яких водій виїхав на зустрічну смугу, наразі встановлюються
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