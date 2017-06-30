Можливе впровадження візового режиму з Росією підтримує 33% українців - опитування

Можливе впровадження візового режиму з Росією підтримує 33% українців, тоді як 51% - виступають проти, а ще 16% свого ставлення не визначили.

Про це йдеться у презентованих під час прес-конференції в Києві результатах загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Згідно з результатами дослідження, з-поміж усіх регіонів підтримують візовий режим з Росією лише у Західному регіоні (60% підтримують, 28% - ні), у решті - переважає негативне ставлення: у Центральному регіоні підтримують візовий режим з Росією 28%, не підтримують - 53%, у Південному, відповідно, - 14% і 62%, у Східному - 20% і 66%.

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"Негативне ставлення до впровадження візового режиму з Росією, вочевидь, пов'язане з тим, що 51% жителів України мають родичів, друзів чи близьких знайомих, що проживають в Росії", - йдеться у тексті.

Так, найбільше близьких людей мають у Росії жителі Східного регіону (73%), але й у інших регіонах про те, що ці зв'язки для них вагомі, вказало: 48,5% у Південному регіоні, 47% - у Центральному і 33% - у Західному.

Наявність близьких людей у Росії впливає на ставлення до візового режиму з нею, вказується у дослідженні. Так, серед тих, хто такі зв'язки має, 25% підтримують впровадження візового режиму з Росією, 63% - ні, а серед тих, хто має близьких людей в Росії, підтримують впровадження візового режиму 38%, не підтримують - 42%.

Водночас, соціологи зазначили, що візити українців до Росії та росіян до України нині не надто часті: за останні три роки приймали гостей із Росії 14% українців, найбільше - 19% - на Сході, а найменше - на Заході - 9%.

У Росії ж за останні три роки побували 8% українців, найбільше - 14% - зі Сходу, а найменше - 5% - із Заходу. Автори дослідження зауважили, що до цієї вибірки не увійшли ті, хто й сьогодні перебуває в Росії на заробітках.

"Поїздки в Росії чи приїзд гостей із Росії істотним чином впливає на ставлення до впровадження візового режиму з Росією: серед тих, хто за останні три роки приймав гостей із Росії, виступають проти візового режиму 73%, а серед тих, хто сам у цей час побував у Росії, - 89%.

Під час прес-конференції співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков висловив думку, що ті люди, які начебто виступають проти введення візового режиму, насправді не так проти нього самого як такого, а більше виступають проти можливих процедурних проблем, пов'язаних із запровадженням візового режиму.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 9 по 13 червня. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що у громадян Росії під час перетину кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

«Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?» - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.