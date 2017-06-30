У Житомирі відбулася прем'єра вистави "Вій"

У Житомирі до закриття 73-го театрального сезону Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги показали прем’єру вистави «Вій» за мотивами відомого твору Миколи Гоголя, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, «Вій» показали жителям та гостям міста Житомира 28-29 червня 2017 року. Вистава мала успіх, адже вільних місць у залі не було.

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"Режисер-постановник і автор інсценізації Петро Авраменко зберіг притаманну Гоголю містичність, додавши українських народних пісень, гумору та глибокого драматизму",- йдеться у повідомленні.

Бажаючі зможуть переглянути «Вій» вже у наступному сезоні, який розпочнеться восени 2017 року.