Суд відклав розгляд скарги екс-регіоналки на перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсірій оголосив перерву у судовому засіданні за позовом двох громадських організацій, очолюваних екс-нардепом від Партії регіонів Іриною Бережною та її матір'ю Оленою Бережною, до Київської міської ради щодо оскарження перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича щонайменше до серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суддя відмовив позивачам у відводі себе, оскільки такий відвід за аналогічними підставами вже оголошувався в суді раніше.

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Також суддя заявив, що наступне засідання по даній справі відбудеться не раніше серпня у зв’язку з відпусткою судді.

За словами позивачів по даній справі, вони отримали повістки на засідання на 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київрада проголосувала за перейменування проспекту імені генерала Ватутіна, присвоївши проспекту ім'я головного командира УПА Шухевича. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів.

За інформацією фракції ВО «Свобода» у Київраді, яка брала участь у підготовці проекту рішення Київради про перейменування проспекту Ватутіна, 12 червня суддя Арсірій своєю ухвалою призупинив рішення про перейменування проспекту, задовольнивши позов до суду громадських організацій "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група".

У свою чергу, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що суд не забороняв перейменовувати проспект генерала Ватутіна.

13 червня міський голова Віталій Кличко заявив, що Київрада готова відстоювати в суді своє рішення про перейменування проспекту.