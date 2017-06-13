Перейменування проспекту Ватутіна у Шухевича відкладено до розгляду справи в суді

Окружний адміністративний суд Києва заборонив міській владі підписувати і публікувати рішення про перейменування проспекту Ватутіна у Шухевича від 1 червня до розгляду цього питання в суді по суті.

Про це повідомили на своїх сторінках в Facebook екс-нардеп від Партії регіонів Ірина Бережна та її матір Олена Бережна, які очолюють організацію "Антифашистська правозахисна ліга".

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Олена Бережна закликала своїх прихильників підписувати петицію проти перейменування, яка поки що набрала лише половину голосів.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту імені Генерала Ватутіна у проспект імені головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив: «В кінці цього місяця будемо відзначати 110 років з дня народження Романа Шухевича. А на початку - рішенням Київради отримали вулицю його імені».