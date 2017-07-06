У Житомирі до Дня рибалки проведуть фестиваль ловлі хижої риби.

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відповідно Указу Президента України від 22 червня 1995 року № 464/95 щорічно в другу неділю липня в Україні відзначають професійне свято - День рибалки.

“Це свято однієї із найстародавніших, затребуваних і шанованих професій у світі, яке не має обмежень по статі або віку, бо об’єднує цілі сім’ї для праці з метою забезпечення продукцією харчування та гарного і приємного проведення часу на природі, в колі друзів та однодумців”,- сказано у повідомленні.

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Там також нагадують, що стратегічним напрямом у галузі рибництва Житомирської області є відтворення, охорона та раціональне використання рибних запасів у ставах і водосховищах різного цільового призначення.

На території Житомирської області розташовано 1 тис. 870 водойми (1 тис. 826 ставів площею 11 тис. 975 га та 54 водосховища площею 7 тис. 709 га ), з них орендується для розведення водних живих ресурсів 630 водойм (34% від наявних).

В середньому в рік Житомирщиною реалізується до 800 тони товарної риби, середня рибопродуктивність орендованих водойм - 190 кг/га.

“Стало доброю традицією в області зустрічати свято різноманітними конкурсами та змаганнями не тільки серед професійних рибальських бригад, а й серед простих любителів рибної ловлі”, - зазначають в управлінні.

8 липня за підтримки Житомирського рибоохоронного патруля та Федерації риболовного спорту в Житомирській області у Житомирі на водосховищі «Житомирське» (від дамби «Голова Чацького» до дамби «Звіроферма») буде проведено фестиваль ловлі хижої риби.

Нагадаємо, раніше в Кременчуці, рятуючи свою собаку, потонув рибалка.