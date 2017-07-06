Заява каналу 1+1 щодо інциденту із журналістською групою ТСН у зоні АТО

Сьогодні між журналістською групою ТСН, що направлялась у зону АТО, і представниками Національної поліції України стався інцидент під час проходження КПП в Донецькій області.

Серед знімальної групи, зокрема перебуває спеціальний кореспондент новин Наталія Нагорна, повідомляє ТСН.

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Телеканал «1+1» перебуває у тісній співпраці з Національною поліцією України. «Національна поліція вже розпочала службове розслідування щодо інциденту, сподіваємось, що його результати стануть відомі незабаром, про що ми окремо повідомимо громадськість.

Закликаємо правоохоронців до справедливого розгляду справи та розраховуємо на швидке врегулювання ситуації. У свою чергу телеканалу «1+1» шкода, що журналісти, які ризикуючи своїм життям, щодня інформують країну про події у гарячих точках України, мають стикатися з такими ситуаціями», - йдеться у повідомленні.