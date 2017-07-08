МОЗ назвало винуватців закупівлі неякісних ліків для онкохворих дітей в "Охматдит"

Закупівлі медикаментів для онкохворих дітей в столичній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» (охорона материнства та дитинства) відбувалися виключно у чіткій взаємодії з профільними робочими групами Міністерства охорони здоров’я України, які були відповідним чином проінформовані та погоджували всі пропозиції в процесі закупівель.

Як йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я на сторінці у Facebook, зокрема, було погоджено перелік лікарських засобів, виробників, строки придатності та графіки постачання.

«Виключно після отримання офіційного погодження з боку робочої групи міністерства укладалися угоди з Crown Agents in UA та розпочинався процес постачання», - наголошують у відомстві.

У міністерстві зазначили, що у поставці препаратів дитячій онкології із коротким терміном придатності та марному витрачанні державних коштів на непотрібні медикаменти нинішню команду МОЗ та компанію Crown Agents in UA звинувачують екс-головний позаштатний дитячий гематолог Світлана Донська та керівник відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олег Рижак.

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«Донська та Рижак є досвідченими експертами у галузі онкології та членами робочих груп, що формують номенклатуру та державне замовлення на препарати для онкологічних хворих. Під час формування обсягу закупівель за кошти 2015 року вони особисто поставили підписи під документами з обсягом поставок для Охматдиту. Є скани паперів із їхніми підписами, які підтверджують, що 50% від замовленої кількості препаратів Сандимун та Орунгал буде поставлено до лікарні з обмеженим терміном придатності (менш ніж рік) та решта 50% зі звичайним терміном придатності. Те, що тепер на складі Охматдит лишаються непридатні до використання препарати – відповідальність виключно робочої групи, яка узгоджувала поставки із закупівельною компанією», - наголошують у МОЗ.

Також у відомстві зазначили, що з року в рік обласні лікарні та Охматдит замовляють надлишкові кількості медикаментів, які не встигають використовувати протягом їх терміну дії та згодом списують.

«Для прикладу, у 2015 році для онкохворих дітей було замовлено 3673 ампули протигрибкового препарату Ноксафіл. З них 656 ампул не встигли використати, оскільки у них закінчився термін придатності, а в лікарнях досі залишаються придатні залишки препарату у кількості близько 250 одиниць. При цьому у 2016 році його замовили у кількості 2129 одиниць, стверджуючи, що річна 100% потреба хворих – 4838 одиниць», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що близько тижня тому Генпрокуратура розпочала перевіряти інформацію про закупівлю начебто неякісних ліків для онкохворих дітей у лікарні «Охматдит».