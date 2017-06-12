У Тернополі розпочався набір на 116 вакансій інспектора патрульної поліції

У Тернополі сьогодні розпочався набір на 116 вакансій інспектора патрульної поліції,повідомили в прес-службі патрульної поліції Тернополя, конкурсскладатиметься з 6-ти етапів.

Читайте такожУ Житомирі стартував новий набір до патрульної поліції«Перший етап починається з подачі заявки на сайті патрульної поліції www.patrol.police.gov.ua, заповнення анкети, подачі усіх необхідних документів. На другому етапі кандидатів чекає тестування, мінімальний прохідний бал – 25, третій етап – медичне обстеження, четвертий – перевірка фізичної підготовки, п’ятий – психологічне тестування і вже тоді заключний етап – співбесіда», – зазначив начальник сектору кадрового забезпечення патрульної поліції Тернополя Петро Гаврих.

Т.в.о. начальника Управління патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий висловив сподівання, що завдяки конкурсу в лави патрульної поліції вдасться набрати найдостойніших.