Долар на міжбанку сьогодні подешевшав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,3300/8,4300, до 11:00 звузився спред 8,3400/8,4200, а до 12:00 ціни знизилися 8,3300/8,3800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2480/0,2525, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2485/0,2520, і до 12:00 становили 0,2485/0,2505. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 33,4100 (-0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3692/94, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 11,3995/11,5500, до 11:00 ціни встановилися на таких значеннях 11,3995/11,5230, а до 12:00 пішли вниз 11,3920/11,4740.