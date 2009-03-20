Нафтогаз уже винен Ощадбанку 18 мільярдів

У кредитному портфелі "Ощадбанку" сума кредитів, наданих НАК «Нафтогаз України», становить 18 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомив сьогодні голова правління ВАТ “Ощадбанк” Анатолій ГУЛЕЙ.

«18 млрд. грн. - наш портфель проти них (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) на сьогодні», - сказав А.ГУЛЕЙ.

При цьому він зазначив, що з початку поточного року загальний обсяг наданих "Ощадбанком" кредитів НАК «Нафтогаз України» не змінився.

Банкір особливо підкреслив, що НАК є дисциплінованим позичальником і в строк виконує свої зобов`язання перед "Ощадбанком".

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно запитала у Росії кредит обсягом 5 млрд. дол.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит розміром 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною та Росією - планується направити на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує в «Газпрому».

Росія вивчає можливість виділення такого кредиту Україні.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Чистий прибуток «Ощадбанку» в 2008 р. збільшився на 48% – до 306 млн. грн. Активи банку за минулий рік збільшилися в 3 рази й на 1 січня 2009 року становили 57,788 млрд. грн., зобов`язання – в 2,5 раза, до 42,316 млрд. грн., власний капітал – у 7 разів, до 15,472 млрд. грн., статутний капітал – у 15 разів, до 13,892 млрд. грн.