Оголошено конкурс на посаду начальника відділу кадрової роботи апарату Житомирської ОДА

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич підписав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу кадрової роботи апарату ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Гундич продовжує оновлювати склад працівників ОДА.

Для цього 12 липня керівник області підписав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу кадрової роботи апарату ОДА.

Гундич підкреслив, що очолити відділ повинна людина, яка стане по суті HR-менеджером в облдержадміністрації та змінить формат і роботу кадрів.

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«Начальник відділу кадрів – дуже відповідальна посада. Це має бути людина професійна, молода, креативна, яка знає, на скільки важливий мікроклімат у структурі і як його формувати та підтримувати на рівні. Головне – вона має працювати разом із нами над формуванням єдиної команди і бути підтримкою для кожного працівника», – повідомив Гундич.

Вимоги до професійної компетентності – вища освіта (ступінь магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

З умовами участі в конкурсі можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації. Документи приймаються за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова,1, каб. 216, до 17 год.00 хв. 28 липня.

Конкурс проходитиме 2 серпня (початок о 10 год.) за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1.