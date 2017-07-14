У Києві увечері можуть закрити станцію метро "Поштова площа" через проводи національної дефлімпійської збірної

Київський метрополітен увечері може тимчасово закрити станцію «Поштова площа» через церемонію проводів національної дефлімпійської збірної України для участі у змаганнях в Туреччині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДП "Київський метрополітен".

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"Враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.07.2017 №808 «Про проведення церемонії проводів національної дефлімпійської збірної команди України на XXIII літні Дефлімпійські ігри (м. Самсун, Туреччина)», 14 липня 2017 року під час проведення заходів на Поштовій площі, в разі необхідності, можливе закриття станції «Поштова площа» для входу та виходу пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві останній день діють старі тарифи на проїзд у комунальному транспорті.