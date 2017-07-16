Лікарні Рівненщини отримали 18 нових автомобілів швидкої допомоги

В рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку лікарні в Рівненській області отримали 18 нових швидких, повідомила на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Вона також повідомила, що до 2020 року в рамках програми Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей планується реконструкція 105 лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів.

"Завдяки спільним зусиллям на цьому тижні ми передали 18 нових машин швидкої допомоги Рівненської області. 16 для районних лікарень і по одній для обласної та міської клінічної лікарні. Це дозволить швидше й якісніше надавати допомогу у випадках, коли час йде на хвилини", - повідомила Супрун.